Fransa'da son 24 saatte 360 can kaybı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 327 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 909 bin 560'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 360 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 88 bin 959'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 65'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 520 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan