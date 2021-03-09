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Fransa'da son 24 saatte 360 can kaybı

Fransa'da son 24 saatte 360 can kaybı
Fransa'da son 24 saatte 360 can kaybı

Fransa’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 360 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 88 bin 959’a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 327 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 909 bin 560'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 360 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 88 bin 959'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 65'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 520 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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