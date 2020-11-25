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Fransa'da son 24 saatte 384 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte 384 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 384 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 50 bin 618’e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 16 bin 282 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97'ye ulaştı. Son 24 saatte 384 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 50 bin 618'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 733'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 420 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Özlem Kaplan
 

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