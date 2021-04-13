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Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 39 bin 113 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 106 bin 329’a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 113 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 106 bin 329'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 345 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 480'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 226 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 13 milyon 317 bin 970 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 340 bin 564'üne tek doz, 3 milyon 977 bin 406'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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