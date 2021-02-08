Fransa'da son 24 saatte 4 bin 317 yeni vaka

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Son 24 saatte 4 bin 317 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 341 bin 365'e ulaştı. Son 24 saatte 458 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiği Fransa'da, toplam can kaybı ise 79 bin 423'e yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor

Fransız hastanelerinde yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı artmaya devam ederken, yoğun bakımdaki hasta sayısı son 2 ayın zirvesi olan 3 bin 363'e ulaştı. Hükümetin yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısını 2 bin 500 ile 3 bin aralığına çekme hedefi hala gerçekleşmiş değil. 7 Ocak'ta 2 bin 582'ye kadar düşen yoğun bakım hasta sayısı 3 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

15 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da son 7 günlük vaka ortalaması 19 bin 986 olurken, bu sayı hükümetin hedeflediği 5 bin vaka ortalamasının 4 kat üstünde seyrediyor. Yetkililer, Covid-19'un yeni türleri nedeniyle sağlık sisteminin üstündeki baskının arttığını belirtti.