İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 543 bin 321’e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 543 bin 321'e yükseldi. Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 394 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 674'e ulaştı. Ülke genelinde 2 bin 884'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 866 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Özlem Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.