Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 939 bin 258'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 301 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 98 bin 37'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 757'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 555 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının son 5 ayın en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi.

