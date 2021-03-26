İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 41 bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 465 bin 956’a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki yükseliş devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 465 bin 956'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 897 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 275'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 766'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 242 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 7 milyon 519 bin 740 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 2 milyon 653 bin 261'ine ise aşının her iki dozu uygulandı.

Melike Yazır

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.