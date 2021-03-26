Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki yükseliş devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 465 bin 956'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 897 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 275'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 766'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 242 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 7 milyon 519 bin 740 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 2 milyon 653 bin 261'ine ise aşının her iki dozu uygulandı.

Melike Yazır