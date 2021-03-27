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Fransa'da son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 508 bin 575’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 508 bin 575'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 190 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 465'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 781'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 259 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 7 milyon 550 bin 454 kişi tek aşı dozu 2 milyon 653 bin 261 iki doz aşı oldu.

Melike Yazır

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