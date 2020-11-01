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Fransa'da son 24 saatte 46.290 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 46.290 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 46.290 yeni vaka tespit edildi

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 46 bin 290 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 413 bin 915’e ulaştı.

Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 46 bin 290 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 413 bin 915'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 231 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 37 bin 19'a yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 450 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da sokağa çıkma yasağına rağmen öğrencilerin okula devam etmesi halk tarafından eleştirilerek okulların yeniden kapatılması talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer ise yaptığı açıklamada, eğitimin kesinlikle devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Özlem Kaplan
 

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