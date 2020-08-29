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Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 yeni vaka tespit edildi

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 272 bin 530’a ulaştı.

Korona virüs salgını Fransa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 272 bin 530'a ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 602'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 530 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 6 bin 111 vaka tespit edilirken, dün ise 7 bin 379 vaka ile Nisan ayından bu yanan rekor artış yaşanmıştı.

Özlem Kaplan


 

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