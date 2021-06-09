İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 557 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 65 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 202'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 326'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 526 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 139 bin 845 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 56 bin 963'üne tek doz, 13 milyon 82 bin 882'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.