Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saatte 50 bin 659 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 695 bin 082'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 308 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 948'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 109'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 581 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 762 bin 313 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 806 bin 108'ine tek doz, 2 milyon 956 bin 205'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Fransa'da 4 hafta boyunca sınırlı karantina

Dün akşam ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 Nisan'dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurmuştu. Macron, 4 haftalık karantina kapsamında vatandaşların evlerinde 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarının yasaklandığını belirtmiş, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemişti.

Halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı

Fransa Başbakanı Jean Castex de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada ise, Covid-19 kısıtlamalarına bir yenisinin daha eklendiğini açıklamış, halka açık alanlarda 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olduğunu hatırlatarak, halka açık alanlarda alkol tüketiminin de yasaklandığını duyurmuştu.

Melike Yazır