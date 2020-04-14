Fransa'da son 24 saatte 562 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 1 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 28. gününde Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 562 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 15 bin 729'a ulaştığını bildirdi.

Salomon, ülkede 6 bin 524 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 143 bin 303'e çıktığını ifade etti. Hastanelerde 32 bin 292 kişinin yatmakta olduğu belirten Salomon, 6 bin 730 kişinin yoğun bakımda olduğunu aktardı. Salomon, iyileşerek taburcu olan hasta sayısının ise 28 bin 805'e ulaştığını açıkladı.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor.

Özlem Kaplan



