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Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 59 bin 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 644 bin 423’e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 644 bin 423'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 303 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 640'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 53'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 463 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 387 bin 580 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 516 bin 790'ına tek doz, 2 milyon 870 bin 790'ına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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