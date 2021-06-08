Fransa'da son 24 saatte 6 bin 18 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 18 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 719 bin 935'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 75 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 137'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 394'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 984 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 41 milyon 454 bin 577 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 28 milyon 650 bin 71'ine tek doz, 12 milyon 804 bin 506'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır