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Fransa'da son 24 saatte 6 bin 950 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 950 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 950 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 820 bin 849'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 950 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 820 bin 849'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 54 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 408'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 933'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 76 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede 36 milyon 213 bin 362 kişiye tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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