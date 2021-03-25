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Fransa'da son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 65 bin 373 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 378 bin 446’ya ulaştığı bildirildi.

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 378 bin 446'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 248 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 93 bin 180'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 651'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 876 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 850 bin 63 kişi tek aşı dozu 2 milyon 566 bin 63 kişi ise iki doz aşı oldu.

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