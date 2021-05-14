Fransa'da son 24 saatte 7 bin 25 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 25 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 848 bin 154'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 173 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 423'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 352'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 23 bin 406 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 28 milyon 412 bin 72 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 19 milyon 706 bin 931'ine tek doz, 8 milyon 705 bin 141'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

