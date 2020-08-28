Fransa'da son 24 saatte 7 bin 379 yeni vaka tespit edildi

Korona virüs salgını son 2 aydır Fransa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 379 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 267 bin 77'ye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte 20 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 596'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Fransa'da bugün tespit edilen günlük vaka sayısı dün tespit edilen 6 bin 111 vakayı geçerek, Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı oldu.

Özlem Kaplan



