İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 541 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 44 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 402'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 993'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 208 bin 507 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 431 bin 357'sine tek doz, 10 milyon 777 bin 150'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.