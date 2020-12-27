İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686’ya yükseldi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 175 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da toplam can kaybı 62 bin 746 yükseldi. Ülke genelinde bin 118'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 715 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa'da genelinde aşı dağıtımları başlarken, ülkedeki ilk Covid-19 aşısı 78 yaşında bir kadına yapıldı.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.