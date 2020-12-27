Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

Fransa'da korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 175 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da toplam can kaybı 62 bin 746 yükseldi. Ülke genelinde bin 118'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 715 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa'da genelinde aşı dağıtımları başlarken, ülkedeki ilk Covid-19 aşısı 78 yaşında bir kadına yapıldı.

Özlem Kaplan