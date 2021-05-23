Fransa'da son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 603 bin 666'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 70 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 596'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 515'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 720 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 32 milyon 787 bin 607 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 23 milyon 81 bin 274'üne tek doz, 9 milyon 706 bin 333'üne ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

