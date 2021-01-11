Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 582 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 788 bin 838'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 310 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 67 bin 750'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 338'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 901 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan