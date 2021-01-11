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Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 ölüm

Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 ölüm
Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 67 bin 750’ye ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 582 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 788 bin 838'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 310 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 67 bin 750'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 338'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 901 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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