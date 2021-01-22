Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 358 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 848 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 987 bin 965'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 358 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 71 bin 998'e yükseldi. Ülke genelinde bin 646'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 717 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

