Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 373 ölüm

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 608 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 938 bin 333'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 373 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 71 bin 342 yükseldiğini ifade etti. Ülke genelinde bin 517'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 328 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Özlem Kaplan



