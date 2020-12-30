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Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 388 ölüm

Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 388 ölüm
Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 388 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 64 bin 78’e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 395 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 574 bin 41'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 388 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 64 bin 78'e yükseldi. Ülke genelinde bin 159'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 474 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Öte yandan ülkenin salgından en çok etkilenen bölgelerinde ise kısmi sokağa çıkma yasağı 10 saatten 12 saate yükseltilecek.

Özlem Kaplan

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