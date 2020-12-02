Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 64 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 244 bin 635'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 313 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 53 bin 816'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 212'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 625 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Özlem Kaplan