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Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 313 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 53 bin 816'ya ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 64 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 244 bin 635'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 313 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 53 bin 816'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 212'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 625 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Özlem Kaplan

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