Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 101 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 895'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde bin 387 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 202 bin 54'e ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 3 bin 819 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 50 bin 784 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi.

Özlem Kaplan