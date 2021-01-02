Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 157 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 466 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 643 bin 239'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 157 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 64 bin 921'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 142 yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 380 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Özlem Kaplan