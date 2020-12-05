Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 216 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 923 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 281 bin 475'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 216 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54 bin 981'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 164'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 589 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Özlem Kaplan

