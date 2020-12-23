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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 31 bin 978'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 929 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 505 bin 875'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 278 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının ise 61 bin 978'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 148'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 644 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Özlem Kaplan
 

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