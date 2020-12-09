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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 296 ölüm

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 296 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 296 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 296 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 56 bin 648’e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 595 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 324 bin 216'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 296 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 56 bin 648'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 111'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 505 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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