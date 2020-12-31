Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 304 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 457 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 600 bin 498'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 304 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 64 bin 381'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 163'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 451 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Özlem Kaplan