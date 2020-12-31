İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 304 ölüm

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 304 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 304 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 304 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 64 bin 381'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 457 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 600 bin 498'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 304 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 64 bin 381'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 163'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 451 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.