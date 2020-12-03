İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 326 ölüm

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 326 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 326 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 54 bin 140’a yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 696 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 257 bin 331'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 326 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54 bin 140'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 204'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 614 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.