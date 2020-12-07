Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 366 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 411 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 295 bin 908'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 366 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 55 bin 521'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 131'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 374 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan