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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 196 bin 119'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 396 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 51 bin 914'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 557'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 172 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Özlem Kaplan
 

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