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Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 178 ölüm

Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 178 ölüm
Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 178 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 987'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının 51. gününde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 178 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 25 bin 987'ye ulaştığı belirtildi. Bakanlık, 23 bin 208 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 961 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan 4 gün sonra sokağa çıkma yasağının sona ereceği Fransa'da Başbakan Edouard Philippe'in bu akşam normalleşme hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Özlem Kaplan
 

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