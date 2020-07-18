Fransa'da tarihi katedralde yangın

Fransa'nın Nantes kentindeki tarihi katedralde yangın çıktığı öğrenildi. Fransız itfaiyesinden yapılan açıklamada, en az 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken katedralin içinden alevler yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri çevredekilere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Fransa'da Nisan 2019'da başkent Paris'in simge yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.