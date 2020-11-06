Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı

Fransa'da Türk düşmanlığı giderek artıyor. Fransa'nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı. Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda saldırganlar, dükkanın kepengine ““Fransa Fransızlara ait” ve bazı ırkı ifadeler yazmıştı. Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine “Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız” ifadesini yazmışlardı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

Melike Yazır

