Fransa'da ünlü Türk pastası 4 yılın ardından yeniden satışta

Fransa'nın Bourg en Bresse şehrinde asırlık "Le Turc" (Türk) pastası, hem üzerindeki ay yıldızla hem de ismiyle ilgi çekiyor. Şehrin sembolü haline gelen Türk pastası, sadece la Chaupinette pastanesinde satılıyor. Pastane sahibi Christophe Felix, 4 yıldır satılmayan ve tarifi kayıp durumda olan pastanın tarifini bularak Türk pastasını yeniden satışa çıkardı.

4 yıl önce yalnızca Peche Mignon pastanesinde satılan Türk pastası, pastane kapanınca kaybolmuştu. Pastanın tarifini gizli tutan ve çalışanlarıyla bile paylaşmayan Felix, "Eski pastaneyi işleten ve tatlının tarifini bilenlerle tesadüfen karşılaştım. Şehrin mutfak mirasında eksik olan ve şehrimizin geleneğini devam ettirmek için pastanın tarifini bana verdiler" dedi.

"İsminin hikayesini araştırıyoruz"

Fındıklı ve bademli tatlının ilgi çeken ismi ve ay yıldızlı şekli ise araştırılıyor. Pastane çalışanı, "Tatlının isminin neden Türk olduğunu bilmiyoruz. İsminin hikayesini bulmak için araştırıyoruz ve şehrimizin tarihçilerinden bunu araştırmalarını istiyoruz. Tek bildiğimiz şey yüzyıl önce Bourg en Bresse'de yaşayan yerli bir pastacı tarafından üretildiğidir" ifadelerini kullandı. Pastanın çok ilgi gördüğünü ve çabuk tükendiğini belirten pastane çalışanı, "Müşterilerimiz bu pastaya tekrar kavuşmaktan çok memnun" dedi.

Melike Yazır