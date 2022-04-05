Fransa'da üzüm bağlarını korumak için kandil yakıldı

Fransa'da dün gece hava durumunun eksi 5 dereceyi görmesiyle 1947'den bu yana Nisan ayının en soğuk gecesi kaydedildi. Ülke genelindeki üzüm üreticileri ise donma riskine karşı önlem almak için bağlarında çeşitli yöntemlere başvurdu. Bazı üreticiler mumve kandil yakarken, üreticilerin bir kısmı ise ürünleri donmasın diye saman yaktı.

Ülkenin doğusunda bulunan ve üzüm bağlarıyla meşhur olan Bourgogne bölgesinde bağ yetiştiren Jean-Pierre Guillemot, üzüm bağını korumak için mum yaktı. Guillemot, her sıcaklık değerinde mum sayısının farklı olduğunu söyleyerek, "Sıcaklık eksi 2 dereceye düşerse her hektara 200, eksi 3 dereceye 500, eksi 6 veya eksi 7 dereceye inerse 500 mum koyuyoruz" dedi.

Bourgogne bölgesinin Puligny-Montrachet şehrinde üreticilik yapan Jean-Michel Chartron ise bir hektarı korumak için en az 300 muma ihtiyaç olduğu ve mum başına vergi hariç en az 9 avro ödediğini dile getirdi. Chartron, “10 gece boyunca her gece mum yakmanız gerekiyorsa, finansal etkiyi hayal edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Fransa'nın batısında bulunan İndre-et-Loire bölgesinin Chancay şehrinde yaşayan Catherine Medard ise 37 hektarlık bağını korumak için saman yaktı.

Üreticiler ilk bakışta yöntemlerin işe yaradığını söylese de önümüzdeki birkaç gün içinde durumun yeniden değerlendirilmesi gerekeceğini bildirdi.

Melike Yazır

