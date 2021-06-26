Fransa'da yakından takip edilen Bacot davasında tahliye kararı

Fransa'da medya ve kamuoyunun yakından takip ettiği Valerie Bacot davası sona erdi. Önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca cinsel şiddet uygulayan kişiyi öldüren Bacot serbest bırakıldı. Mahkeme, 5 günlük yargılamanın ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı Bacot'ın, 1 yılını tutuklu geçirmesini göz önünde bulundurarak, 3 yıl tedavi görme şartı ile serbest kalmasına karar verdi.

Alkışlarla mahkemeden uğurlanan Bacot, "Mahkemeye ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm kadınlar ve mağdurlar için şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatladım" dedi.

Bacot davası, ülkede kadına şiddetle mücadele açısından emsal olarak nitelendiriliyor. Bacot'un yaşadıkları Fransa'yı ayağa kaldırırken, serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasında 600 bin imza toplanmıştı.

Ne olmuştu?

Bacot, 12 yaşından bu yana üvey babası Daniel Polette'in tacizlerine maruz kaldığını, daha sonra da kendisini evliliğe zorladığını öne sürmüştü. Polette'i 2016'da vurarak öldürdüğünü itiraf eden Bacot, cesedi çocuklarının yardımı ile sakladığını da açıklamıştı.

Özlem Kaplan