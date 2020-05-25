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Fransa'da yaşa dışı futbol maçı!

Fransa'da yaşa dışı futbol maçı!
Fransa'da yaşa dışı futbol maçı!

Fransa'da korona virüs nedeniyle profesyonel ligler iptal edilirken Strasbourg'da oynanan yerel bir maç gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşmayı 400 taraftar izlerken, yerel polis toplananları dağıtmak için müdahale etti.

Fransa'da yaşa dışı futbol maçı! - Tıkla İzle

Korona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan Fransa'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti. Fransa'da en çok vakanın olduğu bölgelerden birisi olan ve 'Kırmızı bölge' ilan edilen Strasbourg'da akıl almaz bir olay yaşandı.

Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı izlemek için saha kenarına geldi. 400 taraftarın izlediği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından 'Yasa dışı maç' olarak nitelendirildi. Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin müdahalesi bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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