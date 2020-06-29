Fransa'da yerel seçimlerde Macron'un partisi büyükşehirleri kaybetti

Fransa'da 22 Mart'ta yapılması planlanan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda katılım düşük oldu. Seçmenlerin yüzde 60'ının sandığa gitmediği ülkede, salgın nedeniyle sosyal mesafe korunup ve maske takılarak oy kullanıldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Yeşiller Partisi (EELV), sosyalist partilerle yapılan ittifaklar sonucu büyükşehirlerde seçimi kazandı. EELV, Bordeaux, Lyon, Lyon, Strazburg ve Marsilya'da gibi şehirlerde zafer kazandı. Paris Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine favori olarak giren sosyalist Anne Hidalgo, oyların yüzde 50'sini alarak beklendiği gibi seçimi yeniden kazandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ise büyükşehirleri kaybederek ağır yenilgiye uğradı.

Toplam 4 bin 820 büyükşehir, il, ilçe, kasaba, beldelerde gerçekleşen seçimlerde aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisinin (RN) oy oranlarını arttırdığı görüldü. Ulusal Birlik Partisi adayı Louis Alliot yüzde 53,1 oranında aldığı oy ile Perpignan büyükşehir belediye başkanı seçildi. Böylece aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ilk kez Fransa'da bir büyükşehir belediyesini kazanmış oldu. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) bir çok şehirde birinci parti olarak çıkarken, aşırı sol partilerin oylarında düşüş görüldü. Başbakan Edouard Philippe, aday olduğu Le Havre kentinde yüzde 58,8 oranında oy alarak belediye başkanı seçildi.

Seçimlerde Türk kökenli Agnes Evren, başkent Paris'in 15. bölgesinde ilçe belediye başkanı olurken, Metin Yavuz ise Paris'in banliyösü Valenton'un belediye başkanı seçildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçim merkezlerinde 11 milyon maske ile 60 ton antiseptik el dezenfektanı dağıtıldığı belirtildi.

Seçimlerin ilk turu 15 Mart tarihinde yapılmıştı.

Tansu Sarıtaylı