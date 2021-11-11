Fransa'daki 2015 terör saldırıları nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan zanlı Bulgaristan'da yakalandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava devam ederken, terör saldırılarını koordine eden Abdelhamid Abaaoud'ın yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve terör saldırıları nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan Belçika vatandaşının Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yaparken yakalandığı bildirildi.

Bulgaristan sınırında üzerinde sahte kimlikle dün akşam yakalanan şahsın, ismi resmi makamlarca açıklanmazken, Bulgar basını AB'de terörizm suçundan 20 yıl hapse çarptırılan ve arananlar listesinde olan Belçika vatandaşının isminin Yasin Laçiri olduğunu öne sürdü. Bulgar basını ayrıca, söz konusu şahsın Türkiye'de de terörizm suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Yakalanan şahsın, 2015 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir mahkeme tarafından gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Paris saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Abdelhamid Abaaoud, Paris saldırılarının ardından 18 Kasım 2015'de bölgede düzenlenen polis operasyonu sırasında öldürülmüştü.

Fransa'daki dava 9 ay sürecek

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'da olacak. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altında olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor.

Sanıklardan Ahmed Dahmanı ise aldığı 10 yıl hapis cezasını Türkiye'de bir cezaevinde çekiyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Öte yandan 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.