Fransa'daki gösterilerin 4. gecesinde gözaltı sayısı bin 311'e yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi. Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının bin 311'e yükseldiği bildirildi. 79 polis memurunun ise yaralandığı kaydedildi. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

Mbappe'den “şiddete son” çağrısı

Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Mbappe, “Birçoğumuz işçi sınıfı mahallelerindeniz. Acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. Ancak bu kendi kendini yok etme sürecine çaresizce tanık olmak üzüntüyü artırıyor" ifadelerini kullandı. Mbappe, “Şiddet yerini yas, diyalog ve yeniden inşa dönemine bırakmalı" diyerek göstericilere seslendi.

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