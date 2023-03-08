Fransa'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

Fransa'daki grev nedeniyle THY, Fransa'nın bazı şehirlerine yapmayı planladığı seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fransa'da genel grev nedeniyle 9-10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 9 Mart'ta iptal edilen seferler şöyle:

"TK7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK1825 İstanbul-Paris, TK7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK1826 Paris-İstanbul, TK1829 İstanbul-Paris, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul"

10 Mart'ta iptal edilen seferler de şöyle:

"TK1830 Paris-İstanbul, TK1807 İstanbul-Lyon, TK1808 Lyon-İstanbul, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul."

Lokman Sarıkurt



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