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Fransa'daki protestolar devam ediyor

Fransa'daki protestolar devam ediyor
Fransa'daki protestolar devam ediyor

Fransa’da on binlerce kişinin katıldığı “Küresel Güvenlik” yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı'na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti.

Göstericiler, akşam saatlerinde de protestolarına devam ederken, gösterilere yaklaşık 46 bin kişinin katıldığı belirtildi. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri olayların çıkmasına engel olmadı. Protestolarda, akşam saatlerinde tansiyonun yükselmesi ile çok sayıda araç ateşe verildi.

Bastille Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Çatışmaların yaşandığı bölgelere TOMA sevk edilirken, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Tansu Sarıtaylı

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