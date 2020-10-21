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Fransa'dan ikinci dalgaya karşı 2 milyar 400 milyon avro!

Fransa'dan ikinci dalgaya karşı 2 milyar 400 milyon avro!
Fransa'dan ikinci dalgaya karşı 2 milyar 400 milyon avro!

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ikinci korona virüs (Covid-19) dalgası ile mücadelede destek sağlamak için hastanelere 2 milyar 400 milyon avro daha tahsis edileceğini açıkladı.

Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasının yaşandığı Fransa'da salgın ile mücadele için hükümet hastanelere destek sağlıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ikinci Covid-19 dalgası ile mücadelede hastanelere destek olmak için ek olarak 2 milyar 400 milyon avro daha tahsis edileceğini açıkladı. Veran, “Hastanelere 2020 yılı içinde harcamaları için ekstra olarak 2 milyar 400 milyon avro daha ödeme yapıyoruz. Bu sayede sağlık kuruluşları, ikinci Covid-19 dalgası ile mücadele için gerekli ekipmanları temin edebilecek ve gerçekleştiremedikleri faaliyetlerini finansal olarak telafi edebilecekler” ifadelerini kullandı. Veran açıklamasında, destek paketinin ilk Covid-19 dalgasında hastanelere tahsis edilen 1 milyar 500 milyon avroya ek olarak tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son açıkladığı verilere göre Covid-19 pandemi sürecinde Fransa'da, toplam 937 bin 275 pozitif vak'a, 33 bin 928 ölü ve 110 bin 515 iyileşen hasta bulunuyor.

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