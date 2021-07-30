Fransa'dan Türkiye'ye başsağlığı ve dayanışma mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle bir sosyal medya hesabında dayanışma mesajı paylaştı.

Drian'ın yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz. Fransa, Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır” dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe olarak paylaştı. Öte yandan yangın felaketi Fransız medyasında geniş yer buldu.

Özlem Kaplan

